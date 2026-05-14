National Gypsum vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

National Gypsum äußerte sich am 12.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,12 SAR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei National Gypsum ein EPS von 0,040 SAR in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 16,18 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 19,5 Millionen SAR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 16,8 Millionen SAR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at