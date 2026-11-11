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11.11.2026 06:31:29
National Health Investors: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
National Health Investors hat am 09.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 11,47 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte National Health Investors ein EPS von 0,690 USD je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite standen 114,4 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 90,6 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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