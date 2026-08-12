National Health Investors gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

National Health Investors hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Es stand ein EPS von 1,15 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei National Health Investors noch ein Gewinn pro Aktie von 0,790 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 122,2 Millionen USD gegenüber 91,4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at