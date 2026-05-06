National Health Investors präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

National Health Investors präsentierte in der am 04.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,82 USD. Im Vorjahresviertel hatte National Health Investors 0,740 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite hat National Health Investors im vergangenen Quartal 115,9 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 28,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte National Health Investors 90,0 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at