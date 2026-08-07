National Healthcare CorpShs Aktie
WKN: 876949 / ISIN: US6359061008
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07.08.2026 13:20:35
National HealthCare Corp. Profit Climbs In Q2
(RTTNews) - National HealthCare Corp. (NHC) announced earnings for its second quarter that Increases, from last year
The company's earnings came in at $40.32 million, or $2.54 per share. This compares with $23.72 million, or $1.52 per share, last year.
Excluding items, National HealthCare Corp. reported adjusted earnings of $27.55 million or $1.74 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 8.8% to $408.02 million from $374.91 million last year.
National HealthCare Corp. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $40.32 Mln. vs. $23.72 Mln. last year. -EPS: $2.54 vs. $1.52 last year. -Revenue: $408.02 Mln vs. $374.91 Mln last year.
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