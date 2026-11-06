National Healthcare CorpShs Aktie
WKN: 876949 / ISIN: US6359061008
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06.11.2026 13:38:45
National HealthCare Corp. Reveals Fall In Q3 Profit
(RTTNews) - National HealthCare Corp. (NHC) reported a profit for third quarter that Drops, from last year
The company's bottom line came in at $13.64 million, or $0.85 per share. This compares with $39.24 million, or $2.50 per share, last year.
Excluding items, National HealthCare Corp. reported adjusted earnings of $28.15 million or $1.76 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 6.6% to $407.97 million from $382.66 million last year.
National HealthCare Corp. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $13.64 Mln. vs. $39.24 Mln. last year. -EPS: $0.85 vs. $2.50 last year. -Revenue: $407.97 Mln vs. $382.66 Mln last year.
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