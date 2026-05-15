National Healthcare Properties A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

National Healthcare Properties A hat am 13.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,27 USD gegenüber -0,070 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Auf der Umsatzseite hat National Healthcare Properties A im vergangenen Quartal 86,3 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte National Healthcare Properties A 84,1 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at