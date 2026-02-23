National Healthcare Properties: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

National Healthcare Properties präsentierte am 20.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

National Healthcare Properties vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,92 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,720 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 3,71 Prozent auf 84,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte National Healthcare Properties 87,7 Millionen USD umgesetzt.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 2,510 USD vermeldet. Im Vorjahr waren -7,190 USD erwirtschaftet worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 3,91 Prozent auf 339,81 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 353,62 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at