National Healthcare Properties öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

National Healthcare Properties hat am 05.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,56 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -6,240 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat National Healthcare Properties in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 3,27 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 86,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 88,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at