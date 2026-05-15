National Healthcare Properties veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

National Healthcare Properties hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

National Healthcare Properties hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,27 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,070 USD je Aktie gewesen.

Umsatzseitig wurden 86,3 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte National Healthcare Properties 84,1 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at