National Hotels: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

National Hotels hat am 10.03.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Das EPS lag bei 0,01 BHD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,010 BHD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat National Hotels 2,4 Millionen BHD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,46 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,3 Millionen BHD erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 0,030 BHD. Im Vorjahr wurde der Gewinn je Papier mit 0,030 BHD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat National Hotels 8,49 Millionen BHD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,29 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 8,30 Millionen BHD erwirtschaftet worden.

