National Industrialization Company Bearer: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

National Industrialization Company Bearer lud am 08.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,66 SAR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,840 SAR je Aktie erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 444,4 Millionen SAR – eine Minderung von 48,31 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 859,7 Millionen SAR eingefahren.

Redaktion finanzen.at