National Industrialization Company Bearer gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

National Industrialization Company Bearer hat am 09.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,82 SAR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,100 SAR erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 53,04 Prozent auf 379,9 Millionen SAR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 808,9 Millionen SAR gelegen.

Redaktion finanzen.at