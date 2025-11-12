National Industrialization Company Bearer: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

National Industrialization Company Bearer hat am 09.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,84 SAR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,130 SAR je Aktie erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig standen 859,7 Millionen SAR in den Büchern – ein Minus von 16,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem National Industrialization Company Bearer 1,03 Milliarden SAR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at