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13.05.2026 06:31:29
National Industrialization Company Bearer: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
National Industrialization Company Bearer gab am 10.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,51 SAR gegenüber 1,34 SAR im Vorjahresquartal verkündet.
Im abgelaufenen Quartal hat National Industrialization Company Bearer 495,0 Millionen SAR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 42,62 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 862,7 Millionen SAR umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.at
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