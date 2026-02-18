18.02.2026 06:31:28

National Industries Company for Building Materials gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

National Industries Company for Building Materials veröffentlichte am 16.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat National Industries Company for Building Materials in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 20,94 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 15,8 Millionen KWD im Vergleich zu 13,0 Millionen KWD im Vorjahresquartal.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 0,010 KWD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,020 KWD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite hat National Industries Company for Building Materials im vergangenen Geschäftsjahr 54,37 Millionen KWD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte National Industries Company for Building Materials 51,42 Millionen KWD umsetzen können.

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schließt fester -- DAX schlussendlich im Plus -- Nikkei legt letztlich zu - Chinas Börsen ruhen
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchten Gewinne zur Wochenmitte. Die Wall Street zeigt sich von ihrer positiven Seite. Der japanische Aktienmarkt zog zur Wochenmitte an.
