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06.05.2026 06:31:29
National Industries Company for Building Materials präsentierte Quartalsergebnisse
National Industries Company for Building Materials hat am 03.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 23,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 15,3 Millionen KWD umgesetzt, gegenüber 12,4 Millionen KWD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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