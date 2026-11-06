National Industries Group präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

National Industries Group hat am 03.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Umsatz lag bei 27,5 Millionen KWD – das entspricht einem Abschlag von 32,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 40,8 Millionen KWD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at