National Industries Group vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

National Industries Group hat sich am 03.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 8,13 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 40,8 Millionen KWD. Im Vorjahreszeitraum waren 44,4 Millionen KWD in den Büchern gestanden.

