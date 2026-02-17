National Insurance: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

National Insurance hat am 15.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

National Insurance hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,12 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,140 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 15,6 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 21,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,8 Millionen USD in den Büchern standen.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,270 USD präsentiert. Im Vorjahr hatte National Insurance ein EPS von 0,160 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 56,90 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 52,18 Millionen USD in den Büchern standen.

