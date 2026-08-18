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18.08.2026 06:31:29
National Insurance legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
National Insurance hat am 16.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS wurde auf 0,02 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,050 USD je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Quartal hat National Insurance mit einem Umsatz von insgesamt 16,8 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 29,56 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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