19.11.2025 06:31:28
National Insurance: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
National Insurance hat am 16.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat National Insurance in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,50 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 14,8 Millionen USD im Vergleich zu 14,3 Millionen USD im Vorjahresquartal.
