National Investments: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

National Investments hat am 11.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11,5 Millionen KWD – ein Plus von 34,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem National Investments 8,6 Millionen KWD erwirtschaftet hatte.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 0,030 KWD je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei National Investments ein Gewinn pro Aktie von 0,020 KWD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 44,82 Millionen KWD – das entspricht einem Zuwachs von 59,67 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 28,07 Millionen KWD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at