National Investments: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

National Investments hat am 05.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,02 KWD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,010 KWD je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite hat National Investments im vergangenen Quartal 17,1 Millionen KWD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 36,34 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte National Investments 12,5 Millionen KWD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at