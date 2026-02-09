National Marine Dredging legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

National Marine Dredging hat am 06.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 1,28 AED beziffert. Im Vorjahresviertel hatte National Marine Dredging 0,950 AED je Aktie verdient.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,71 Prozent auf 8,27 Milliarden AED aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7,75 Milliarden AED in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 4,29 AED beziffert. Im Vorjahr waren 3,55 AED je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 28,81 Milliarden AED in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 26,26 Milliarden AED umgesetzt.

