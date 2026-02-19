National Medical CARE Company Registered informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

National Medical CARE Company Registered hat am 18.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 1,59 SAR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte National Medical CARE Company Registered 1,95 SAR je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 404,4 Millionen SAR – ein Plus von 8,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem National Medical CARE Company Registered 372,5 Millionen SAR erwirtschaftet hatte.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 7,13 SAR für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 6,66 SAR je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 1,60 Milliarden SAR vermeldet. Im Vorjahr hatte National Medical CARE Company Registered 1,29 Milliarden SAR umgesetzt.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 7,62 SAR sowie einem Umsatz in Höhe von 1,61 Milliarden SAR gerechnet.

Redaktion finanzen.at