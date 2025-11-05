|
National Medical CARE Company Registered vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
National Medical CARE Company Registered stellte am 02.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,83 SAR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,34 SAR je Aktie in den Büchern gestanden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 26,47 Prozent auf 412,0 Millionen SAR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 325,8 Millionen SAR in den Büchern gestanden.
