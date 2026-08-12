National Metal Manufacturing Casting Company Bearer präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

National Metal Manufacturing Casting Company Bearer hat am 09.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,15 SAR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,150 SAR je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde auf 39,2 Millionen SAR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 38,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 63,9 Millionen SAR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at