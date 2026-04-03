National Metal Manufacturing Casting Company Bearer veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

National Metal Manufacturing Casting Company Bearer hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 31.03.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,23 SAR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,350 SAR je Aktie erzielt worden.

National Metal Manufacturing Casting Company Bearer hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 59,8 Millionen SAR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 55,6 Millionen SAR erwirtschaftet worden waren.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,630 SAR beziffert. Im Vorjahr waren -1,140 SAR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 1,84 Prozent auf 240,00 Millionen SAR. Im Vorjahr hatte National Metal Manufacturing Casting Company Bearer 244,50 Millionen SAR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at