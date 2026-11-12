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12.11.2026 06:31:28
National Metal Manufacturing Casting Company Bearer: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
National Metal Manufacturing Casting Company Bearer hat am 10.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,05 SAR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,160 SAR erwirtschaftet worden.
Der Umsatz lag bei 52,3 Millionen SAR – das entspricht einem Zuwachs von 13,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 46,2 Millionen SAR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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