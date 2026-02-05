National Mobile Telecommunications: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

National Mobile Telecommunications hat am 04.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 0,02 KWD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte National Mobile Telecommunications 0,010 KWD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite standen 201,6 Millionen KWD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 183,8 Millionen KWD umgesetzt.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 0,150 KWD beziffert. Im Jahr zuvor waren 0,100 KWD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat National Mobile Telecommunications 774,39 Millionen KWD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,99 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 710,53 Millionen KWD erwirtschaftet worden.

