National Mobile Telecommunications vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

National Mobile Telecommunications hat am 21.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,05 KWD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,050 KWD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 210,9 Millionen KWD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte National Mobile Telecommunications 205,9 Millionen KWD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at