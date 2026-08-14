National Oxygen hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

National Oxygen gab am 12.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 3,98 INR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -3,710 INR erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 30,5 Millionen INR – das entspricht einem Abschlag von 59,85 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 75,8 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at