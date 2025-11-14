|
14.11.2025 06:31:28
National Oxygen stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
National Oxygen hat am 12.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.
Der Gewinn je Aktie lag bei 13,96 INR. Im Vorjahresviertel waren -2,350 INR je Aktie erzielt worden.
Umsatzseitig standen 63,7 Millionen INR in den Büchern – ein Minus von 39,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem National Oxygen 106,1 Millionen INR erwirtschaftet hatte.
