National Oxygen stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

National Oxygen veröffentlichte am 30.01.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS lag bei -3,08 INR. Ein Jahr zuvor waren -3,920 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 53,28 Prozent zurück. Hier wurden 50,4 Millionen INR gegenüber 107,8 Millionen INR im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at