02.02.2026 06:31:29
National Oxygen stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
National Oxygen veröffentlichte am 30.01.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Das EPS lag bei -3,08 INR. Ein Jahr zuvor waren -3,920 INR je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 53,28 Prozent zurück. Hier wurden 50,4 Millionen INR gegenüber 107,8 Millionen INR im Vorjahreszeitraum generiert.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
