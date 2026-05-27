27.05.2026 06:31:29

National Oxygen stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

National Oxygen gab am 25.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 3,53 INR. Im Vorjahresquartal hatten -5,160 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 39,7 Millionen INR – das entspricht einem Abschlag von 53,99 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 86,2 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 3,64 INR präsentiert. Im Vorjahr hatte National Oxygen ein EPS von -13,890 INR je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahr hat National Oxygen im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 43,42 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 229,61 Millionen INR im Vergleich zu 405,82 Millionen INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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