National Peroxide stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

National Peroxide hat am 03.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,02 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 2,32 INR je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 29,4 Millionen INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 34,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21,8 Millionen INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at