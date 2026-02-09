National Peroxide stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

National Peroxide äußerte sich am 06.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1,03 INR. Im Vorjahresquartal hatten -0,450 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 26,51 Prozent auf 10,2 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 13,9 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at