National Peroxide stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

National Peroxide hat am 11.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS belief sich auf 0,70 INR gegenüber -0,020 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 39,2 Millionen INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 33,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 29,4 Millionen INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at