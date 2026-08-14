National Petroleum Services Company: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

National Petroleum Services Company äußerte sich am 11.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,04 KWD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,040 KWD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 13,8 Millionen KWD vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,7 Millionen KWD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at