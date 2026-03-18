National Petroleum Services Company stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

National Petroleum Services Company gab am 16.03.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,02 KWD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,050 KWD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite standen 15,1 Millionen KWD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10,9 Millionen KWD umgesetzt.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,160 KWD. Im Vorjahr waren 0,150 KWD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 61,08 Millionen KWD – das entspricht einem Zuwachs von 48,87 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 41,03 Millionen KWD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at