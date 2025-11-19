National Petroleum Services Company veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

National Petroleum Services Company präsentierte in der am 16.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,06 KWD. Im Vorjahresviertel waren 0,040 KWD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 17,6 Millionen KWD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10,5 Millionen KWD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at