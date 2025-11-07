National Petroleum: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

National Petroleum hat am 05.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,65 TWD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,620 TWD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5,61 Milliarden TWD – das entspricht einem Minus von 9,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,19 Milliarden TWD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at