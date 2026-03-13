National Petroleum: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

National Petroleum hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.03.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,62 TWD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,630 TWD je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 5,54 Milliarden TWD, gegenüber 5,95 Milliarden TWD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 6,81 Prozent präsentiert.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 2,36 TWD gegenüber 2,39 TWD im Vorjahr.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 6,20 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 22,54 Milliarden TWD. Im Vorjahreszeitraum waren 24,03 Milliarden TWD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at