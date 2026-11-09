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09.11.2026 06:31:29
National Petroleum stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
National Petroleum ließ sich am 06.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat National Petroleum die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das EPS wurde auf 0,62 TWD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,660 TWD je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat National Petroleum in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,56 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6,15 Milliarden TWD im Vergleich zu 5,61 Milliarden TWD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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