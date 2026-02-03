|
03.02.2026 06:31:28
National Plastic Technologies: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
National Plastic Technologies präsentierte in der am 02.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.
Das EPS lag bei 4,54 INR. Im letzten Jahr hatte National Plastic Technologies einen Gewinn von 3,75 INR je Aktie eingefahren.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 12,19 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 886,8 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 790,5 Millionen INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen sehr stark
Am Dienstag werden an den Börsen in Fernost kräftige Gewinne gemacht.