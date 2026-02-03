National Plastic Technologies: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

National Plastic Technologies präsentierte in der am 02.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Das EPS lag bei 4,54 INR. Im letzten Jahr hatte National Plastic Technologies einen Gewinn von 3,75 INR je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 12,19 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 886,8 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 790,5 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at