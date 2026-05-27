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27.05.2026 06:31:29
National Plastic Technologies hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
National Plastic Technologies hat am 25.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das EPS belief sich auf 2,45 INR gegenüber 3,50 INR je Aktie im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz wurden 895,9 Millionen INR gegenüber 761,3 Millionen INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 15,09 INR ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 14,85 INR erwirtschaftet worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 3,41 Milliarden INR – ein Plus von 10,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem National Plastic Technologies 3,09 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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