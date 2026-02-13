National Portfolio Securities gewährte Anlegern Blick in die Bücher

National Portfolio Securities hat am 11.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 0,06 JOD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte National Portfolio Securities -0,010 JOD je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,3 Millionen JOD vermeldet – das entspricht einem Plus von 1200 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,1 Millionen JOD in den Büchern standen.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 0,100 JOD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,060 JOD je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 1,36 Millionen JOD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 248,72 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte National Portfolio Securities einen Umsatz von 0,39 Millionen JOD eingefahren.

