|
13.02.2026 06:31:29
National Portfolio Securities gewährte Anlegern Blick in die Bücher
National Portfolio Securities hat am 11.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das EPS wurde auf 0,06 JOD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte National Portfolio Securities -0,010 JOD je Aktie verdient.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,3 Millionen JOD vermeldet – das entspricht einem Plus von 1200 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,1 Millionen JOD in den Büchern standen.
Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 0,100 JOD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,060 JOD je Aktie vermeldet.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 1,36 Millionen JOD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 248,72 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte National Portfolio Securities einen Umsatz von 0,39 Millionen JOD eingefahren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach Inflationsdaten: US-Börsen schlussendlich uneinheitlich -- ATX geht tiefrot ins Wochenende -- DAX schließlich fester -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich vor dem Wochenende schwach. Der deutsche Leitindex nahm erneut Anlauf für die 25.000-Punkte-Hürde. Die Wall Street änderte häufig die Richtung. Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchten am Freitag Verluste.