National Presto Industries: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

National Presto Industries hat am 27.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 25,75 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 115,5 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 91,8 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at