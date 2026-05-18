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18.05.2026 06:31:29
National Presto Industries hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
National Presto Industries hat am 15.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,93 USD gegenüber 1,07 USD im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 14,48 Prozent auf 118,7 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 103,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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